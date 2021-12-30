«الجيزة» تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد بتكثيف حملات النظافة حول الكنائس

إستعدادًا لإحتفالات عيد الميلاد المجيد، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتشديد حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس، وذلك لرفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل، ومنها تقليم الأشجار ودهان الأرصفة وكنس الشوارع والتجريد، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الانارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها.

إزالة المخالفات المتراكمة بالشوارع

كما وجه «راشد» برفع المخلفات المتراكمة في مناطق الاحتفالات وفي محيط دورالعبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، وطالب المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لرفع كافة السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع وعدم السماح بإنتظار أي سيارات بمحيط الكنائس نهائيا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي وجه خلاله المحافظ بإلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة وقطاعات النظافة والعمل الميداني، وذلك لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة يوجه بالتصدي لمخالفات البناء

وأشار «راشد» إلى أن الأجهزة التنفيذية متواجدة ميدانيا وجرى وضع خطة مرور دورية علي كافة القطاعات، وذلك لتحقيق الدور الرقابي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإستمرار جهودهم للتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفرض هيبة الدولة، ووجه بسرعة الانتهاء من البت في طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير، التي جرى تنفيذها بالعديد من القطاعات والمرافق العامة، مشددا على ضرورة التصدي لظاهرة سرقة أغطية بالوعات الأمطار وأسوار الكباري الحديدية.

وخلال المجلس التنفيذي، وجه بالاستعداد المبكر ونشر معدات شفط مياه الأمطار بالمناطق الساخنة والأماكن التي تشهد تجمعات للمياه، خاصة في مطالع ومنازل الكباري والأنفاق، لمواجهة أي هطول للأمطار، وذلك وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد بإحتمالية سقوط أمطار بعدد من القطاعات بالمحافظة.

وأكد «راشد» أن الدولة المصرية حريصة علي الاهتمام بصحة المواطن في ظل وجود فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من الضروري رفع درجة وعي المواطنين المترددين علي المنشآت والمصالح الحكومية، بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا حرصا علي السلامة العامة وعدم السماح بدخول أي شخص غير حاصل على اللقاح.

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائنا المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والهيئات الحكومية وأجهزة المرافق.