بنفس أسعار العام الماضي.. رواج في سوق هدايا رأس السنة بأسيوط

شهدت محال بيع الهدايا فى محافظة أسيوط، إقبالا من المواطنين على شراء الهدايا وشجرة الكريسماس تزامنًا مع احتفالات أعياد رأس السنة والكريسماس، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

الأسعار لم تختلف عن أسعار العام الماضي

يقول مراد منير، صاحب محل هدايا، إن سوق الهدايا شهد انتعاشاً مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث بدأ الإقبال ضعيفا في أول الشهر وبدأ في الانتعاش مع الأسبوع الأخير من نفس الشهر واقتراب احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس وذلك لأن الشباب والأطفال يحرصون على شراء الهدايا للاحتفال بنهاية عام وبداية عام جديد، فضلا عن تزيين الحجرة والشقق بشجرة الكريسماس ودمية بابا نويل، لافتا إلى أن أسعار هدايا أعياد رأس السنة والكريسماس لم تختلف عن أسعار العام الماضي، حيث بدأ سعر شجرة الكريسماس من 100 إلى 500 جنيه حسب الزينة والهدايا التي توضع فيها.

هدايا رأس السنة يقبل عليها المسلمون والمسيحيون

وأضافت إيمان فوزى، موظفة، أنها تكتفي هذا العام بشراء طرطور لكل طفل من أبنائها، موضحا أنه توجد شجرة كريسماس بالمنزل من العام الماضي.

وأضاف رامي عبده أنه مع بدء شهر ديسمبر من كل عام تبدأ محال بيع الهدايا والإكسسوارات، في عرض المنتجات والهدايا والألعاب الخاصة باحتفالات عيد الميلاد والكريسماس وأبزرها مجسمات «بابا نويل» و«شجرة الكريسماس» المزينة، موضحا أن جميع هدايا رأس السنة يقبل عليها المسلمون والمسيحيون معا وكذلك الطربوش والطرطور.

«أمن أسيوط» ينهي استعداداته لتأمين احتفالات رأس السنة

ومن جانب آخر، أنهت مديرية أمن أسيوط استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية «الكريسماس» وأعياد الميلاد المجيد من حيث تأمين محيط الكنائس وذلك قبل بدء قداس رأس السنة الميلادية.

ومن جانبه، قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أكثر من 5000 ضابط ومجند وشرطي من قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية والأمن الوطني سيقومون بتأمين المنشآت الشرطة والكنائس وكذا تعيين خدمات أمنية، مشددة على مداخل ومخارج المحافظة بخدمات ومدرعات أمنية خلال الاحتفالات.