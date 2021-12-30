اعرف أسعار الورد لهدايا رأس السنة.. تبدأ من 5 جنيهات

«الورد لغة المحبين» فكثير من الفتيات تعتبرها الهدية المفضلة التي تناسب التعبير عن المحبة، ومع اقتراب رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، يبحث الكثيرون عن أسعار بوكية الورد التي يقدمها الشخص لشريكه؛ للتعبير عن حبه واهتمامه، وهناك العديد من الأنواع التي تختلف أسعارها.

وفي إطار اهتمام البعض بمعرفة أسعار الورود لإهدائه ليلة رأس السنة للشريك للتعبير عن المحبة، يرصد موقع بوابة «الوطن» أسعار وأنواع بوكية الورد، وفقا لحسن أحمد، صاحب أحد محلات الورد بمنطقة الدقي، في السطور التالية..

أنواع الورد في ليلة رأس السنة

هناك العديد من أنواع الورود التي يمكن إهداها في ليلة رأس السنة، تتراوح ما بين 5 و70 جنيهًا، ويمكن شراء وردة واحدة لوضعها على هدية أخري مثل شيكولاتة، أو حلويات، وغيرها، وجاءت أسعار الزهور كالآتي:

سعر زهرة الليليان عادي بنحو 20 جنيها، بينما نوع الليليان الهولندي بسعر 30 جنيها، وزهرة الليليان المستورد سجل سعرها نحو 40 جنيهًا.

بينما جاءت وردة الروز بسعر متفاوتة تبدأ من 5 و10 و20 و60 جنيهًا للوردة حسب الشكل والرائحة، وما إذا كانت محلية أو مستوردة، بينما وصل سعر الوردة البلدي إلى نحو 10 جنيهات للوردة.

ويمكن الحصول على زهرة تيوليب بنحو 50 جنيها للوردة، أما وردة ليلي بسعر 70 جنيها، وسجل سعر فرع كرزنتم حوالي 10 جنيهات، ووصل سعر زهرة البنفسج 5 جنيهات، وورد سان فلاور سعر 10 جنيهات، بينما كرزنتم ألوان يبدأ من 5 جنيهات.

أسعار بوكية الورد في رأس السنة 2022

ويرغب البعض في إهداء بوكية الورد للمحبين، وهو يختلف من حيث السعر، بسبب أنواعه والحجم والتغليف، وشريط لف الهدايا، لكن يبدأ سعره من 100 جنيه، ويمكن أن يصل لـنحو 3 آلاف جنيه.

والبعض يمكنه شراء بوكية ورد غير طبيعي، وأحيانا يكون مصنوع من الدانتيل واللؤلؤ، ويكون السعر أقل؛ إذ يتراوح بين 50 و300 جنيه.