الجالية المصرية بإيطاليا تحتفل بأعياد الكريسماس حتى 7 يناير 2022 «صور»

لم تؤثر غربتهم ومعيشتهم داخل إيطاليا على طقوسهم التي اعتادوا على القيام بها، خلال مناسبة الكريسماس، واحتفالات رأس السنة الميلادية، واستقبال عام ميلادي جديد، حيث حرصت أسر الجالية المصرية بإيطاليا، على الاحتفال على طريقتهم، ولكنهم جميعا يشاركون في الاحتفال والتجمع مع الأصدقاء، ليشعروا بشعور العائلة والاحتفال داخل وطنهم الأم مصر.

تبدأ احتفالات رأس السنة 24 ديسمبر

يقول وليد فوزي، المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، إن أبناء الجالية المصرية، ينتظرون هذه المناسبة من كل عام، ليشاركوا في احتفالات أعياد الميلاد، والخروج برفقة أسرهم وأصدقائهم إلى المتنزهات، وتنظيم الرحلات الجماعية.

تختلف طرق الاحتفال بين التنزه والذهاب للمطاعم

وأضاف المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، خلال تصريحاته لـ «الوطن»، أن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية، يكون لديهم إجازات رسمية تمتد من 24 ديسمبر، حتى 7 من يناير، وهي فرصة لهم للتجمع والتنزه والاحتفال.

وأشار «فوزي» إلى أن مظاهر الاحتفال برأس السنة والكريسماس، تختلف من شخص لآخر، لدى المصريين بالخارج، فعلى مستوى الأسر تقوم بعض الأسر بتنظيم الخروج في رحلات للاماكن السياحة بإيطاليا، والبعض يحتفل بالذهاب لتناول الأطعمة والمشروبات مع الأصدقاء في المطاعم، والبعض يتزاور في المنازل.

أبناء الرابطة يتجمعون في ليلة رأس السنة في الساحات

كما أشار المدير التنفيذي للجالية إلى حرص الأطفال على ارتداء الأطفال للملابس المميزة لهذه المناسبة، وفي ليلة رأس السنة يتجمع الكثير من أبناء رابطة الجالية المصرية مع أبنائهم وأصدقائهم في الساحات المختلفة بالمفرقعات المتنوعة حتى منتصف الليل ومطلع العام الجديد ويقومون بالاحتفال في هذه اللحظة بصورة مثيرة ورائعة.

وأوضح المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو وضواحيها، أن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا، يحرصون على الاحتفال بهذا الشكل، ليشعروا بأنهم يحتفلون داخل وطنهم الأم مصر، ويشعرون بروح الألفة والجماعة في مثل هذه المناسبة، التي يحرص المصريون بمصر على فعلها.