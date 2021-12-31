قبل انطلاقه.. أعضاء «الهجرة للحوار» يروجون لمنتدى الشباب في 19 دولة

نفذ ممثلو «مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج» عددًا من الفيديوهات الترويجية للمنتدى بمشاركة طلاب من مختلف الجنسيات بالدول التي يدرسون بها؛ لتشجيع الشباب من مختلف دول العالم، وكيفية التسجيل لحضور المنتدى، وقاموا بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديوهات للترويج لمنتدى شباب العالم

والذى تنعقد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2021 تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، بهدف تجميع الشباب من جميع أنحاء العالم مع صناع القرار والمسئولين لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع.

وأطلق عدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، حملة ترويجية لمنتدى شباب العالم، وذلك في نحو 19 دولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة، وضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي MEDCE».

وشملت فيديوهات الشباب المصريين الدارسين بالخارج، تجارب عدد من الشباب الذين شاركوا بالفعل خلال النسخ السابقة للمنتدى، ومدى أهميتها للتعرف على الشباب من جميع دول العالم والتعرف على مختلف الثقافات في مكان واحد يجمع كل هذا.

مركز الهجرة للحوار «ميدسي»

وجدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أطلقت استراتيجية شباب الدارسين المصريين بالخارج في صيف 2020، عقب غلق المطارات بسبب جائحة كورونا ورجوع عدد كبير من المصريين الدارسين بالخارج إلى مصر.

وشملت الاستراتيجية مبادرة المصريين الدارسين بالخارج في المرحلة الأولى وإطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج MEDCE (Ministry Of Emigration Dialogue Center for Egyptians Studying Abroad) في المرحلة الثانية.

وذلك فى إطار عكس رؤية وايمان القيادة السياسية بأهمية الشباب في الارتقاء والنهوض بالبلد، فهي دليل على دعم القيادة السياسية للشباب وحرص الدولة المصرية على الاستفادة من أبنائها وطاقاتهم لبناء وطن قوي بسواعد شبابها وعقول أبنائها بالداخل والخارج.