الهجرة توضح الاستفسارات التي يتلقاها مركز الحوار للدارسين بالخارج

يعد مركز الهجرة للحوار، من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل بشكل مستمر مع شباب المصريين الدارسين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى الرد والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات التي تدور داخل أذهان عدد كبير من الشباب المصريين الدارسين بالخارج.

ويعد ذلك تزامنًا مع سعي وزارة الهجرة، إلى خلق حلقة الاتصال تلك بصورة حديثة ومستدامة وبأنشطة وفعاليات ذكية، تخاطب عقول الشباب المنفتحة على معارف لا حدود لها من شتى المجالات، وتشجعهم علي التعاون الدائم مع الدولة المصرية وتربطهم ببلدهم، وتطلعهم على كل المستجدات ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية.

أبرز الاستفسارات التي يتلقاها مركز الهجرة للحوار «ميدسي»

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يتلقى مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، العديد من الاستفسارات والتساؤلات من قبل الشباب المصريين الدارسين بالخارج، حول موقف حصولهم على شهادات من الدول المضيفة بالخارج.

حيث تعد من أبرز الاستفسارات التي يتلقاها مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، لشباب المصريين الدارسين بالخارج، هي الاستفسارات حول فرص العمل والتدريب في مصر، معادلة الشهادات، استخراج الأوراق والمستندات الرسمية.

ويقوم المركز باستقبال بصورة مستمرة الأسئلة والمشاكل التي تواجه الطلاب بالخارج وممثلي مركز الحوار للرد عليها في أسرع وقت، فقد نظم المركز حلقات نقاشية مع مسؤولين من مكتب معادلة الشهادات للرد على كافة أسئلتهم بالخارج كذلك لحل مشكلة معادلة الشهادة الكندية في مصر.

خدمات «الهجرة» للشباب المصريين الدارسين بالخارج

ليس ذلك فقط، بل قامت وزارة الهجرة، بنشر الأسئلة المتداولة بين عدد كبير من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، والإجابة عليها، من خلال موقع مركز الحوار، حتى يمكن أن يطلع عليها جميع أعضاء المركز، بالإضافة إلى نشر الروابط التي قد يحتاجها الطلاب ومنها خدمات الأحوال المدنية وترجمة الشهادات.

وخلال هذه الفترة، بلغ عدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، الذين سجلوا للالتحاق بعضوية مركز الهجرة للحوار اكثر من 1300 طالب وطالبة من جميع أنحاء العالم.