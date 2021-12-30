انطلاق فوج أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم لمعسكر الإسكندرية

انطلق صباح اليوم الخميس، فوج المعسكر التثقيفي لأوائل المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف الفائزين من داخل مصر في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم وكذلك الفائزين في المسابقة القرآنية الثانية للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله.

معسكر الإسكندرية ثقافي ترفيهي علمي

ويتضمن برنامج المعسكر جوانب علمية وأنشطة ترفيهية وثقافية وزيارة لمكتبة الإسكندرية وبعض المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، والتي نظمتها الوزارة، وأطلقت عليها اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأعلن وزير الأوقاف أسماء الفائزين على النحو التالي:

الفرع الأول

حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن:

1- عبد الله على محمد محمد - مصر- الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2- سارة أيمن أحمد موسي - مصر - الثاني 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3- إيمان جمال فاروق حسن - مصر- الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

4- عبد الحميد عبد الله عمر- ليبيا - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

الفرع الثاني

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية

1- أبو بكر تشمالا - الكونغو الديمقراطية - الأول 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2- محمود على شانفي - جزر القمر - الثاني 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3- عبد الرحمن صالح - نيجيريا - الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

4- على عطية إبراهيم - تشاد - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

5- درامي إسماعيل - كوت ديفوار - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

الفرع الثالث

حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة

1- نادي سعد جابر محمد - مصر - الأول 50,000 ألف جنيه +شهادة تقدير.

2- محمد أحمد حسن عبد الحليم - مصر - الثاني 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير.

3- عبد الرحمن مهدي جمال أحمد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4- أحمد محمد محمد علي السيد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

5- أميرة أحمد عبد الوهاب محمد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

الفرع الرابع

حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة:

1- شيرين محمد عبد الله أمين - مصر - الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2- أحمد تامر ممدوح محمد صبري - مصر - الثاني 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3- روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4- مصطفى السيد نصر عبد السلام - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

فرع الأئمة

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره:

1- أيمن منصور عبد العزيز - مصر - الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2- عوض الله الطيب أحمد - السودان - جائزة استثنائية - أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج 40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3- أحمد مهدي مصطفى مهدي - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4- محمد حسن عبد العظيم حسن - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

5- محمد طارق أنصاري - الهند - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.