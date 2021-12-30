«المهندسين» تطالب نقيبها بالترشح لدورة جديدة: نريد استكمال الإنجازات

كشفت نقابة المهندسين، عن عقد لقاء مهم اليوم في نادي دار المقاولون العرب، جمع أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية والشعب الهندسية، والذي شهد رسالة مهمة وقوية تقدم بها أعضاء المجلس الأعلى للنقيب العام لمهندسي مصر، المهندس هاني ضاحي، حيث أثنى الحضور على قيادته الواعية خلال 4 سنوات، تحولت فيها النقابة لكيان وطني قوي، يدار بفكر ونهج وخطط مدروسة، فتحول العجز إلى فائض، وتحققت نتائج هي الأقوى على الإطلاق في عدّة ملفات، وطالبوه بالترشح لدورة نقابية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

نقابة المهندسين

وعدّدت نقابة المهندسين، في بيان، النتائج التي تحققت في العديد من الملفات، ومنها: «التعليم الهندسي، ومشروعات الإسكان التي عانت لسنوات، ودور النقابة في الملفات الوطنية المهمة، مثل قانون الاشتراطات البنائية الجديدة، وملف التصالح، ومساندة النقابة لأعضائها في قضايا مهمة، مثل قضية أبوالقاسم وغيرها».

انتخابات نقابة المهندسين

ولفت أعضاء مجلس نقابة المهندسين، أنّ النقابة سلكت بفضل قيادة ضاحي، طريقها نحو نجاحات غير مسبوقة وطفرة شملت جميع الملفات النقابية، متابعين: «لم تلتفت قيادات المجلس الحالي إلى الوراء لحظة واحدة، بل عملت على جميع الملفات في آن واحد، ليحقق صندوق معاشات المهندسين فائضا غير مسبوق على مدار السنوات الأربع، بعد أن شهد الصندوق تراجعا لسنوات متعاقبة».

المهندس هاني ضاحي

من جانبه، وجّه المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الشكر لأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، مؤكدا أنّ المجلس الحالي بكل أعضائه كان سندا قويا لهيئة مكتب النقابة العامة، لتجتاز بدورها ما تسلمته من ملفات، لافتا إلى أنّ جلسات المجلس الأعلى على مدار الـ4 سنوات، كانت تمتد لساعات متأخرة من الليل، يتم خلالها مناقشة كل كبيرة وصغيرة للوصول في النهاية للقرار الأصوب الذي يصب في مصلحة النقابة.

وأضاف ضاحي: «جميعنا أصحاب هذا النجاح الذي تحقق، بالأرقام والمستندات، ونشهد الله أنّنا لم نترك شيئا في وسعنا من أجل رفع شأن المهنة والنقابة إلا وقدمناه».

وحضر جلسة النقابة، المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والمتحدث الإعلامي للنقابة.

كما حضر من رؤساء النقابات الفرعية: القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنوفية - العريش - الاقصر - بورسعيد - الفيوم - بني سويف - أسوان - دمياط - اسيوط - مرسي مطروح - الشرقية - الغربية - المنيا - الوادي الجديد.