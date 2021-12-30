أمطار ورياح وسيول على مدار 4 أيام.. تعرف على موعد تحسن حالة الطقس

تشهد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر لعدة أيام، ويتخللها هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، ويصاحبها سقوط حبات البرد ونشاط للرياح، فضلا عن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ويتسائل الكثير من المهتمين بحالة الطقس عن موعد تحسن الأحوال الجوية، وإلى متى يستمر سقوط الأمطار، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن في بيان لها عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة.

موعد تحسن حالة الطقس السيئ

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر، تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتستمر تلك الموجة وسط سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 2 يناير، وبدءًا من يوم الإثنين الموافق 3 يناير، تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي، إذ تقل حدة الأمطار والسيول، لتشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري هطول أمطار خفيفة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

وشهدت عدد من المناطق صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة وغزيرة، ويستمر سقوط الأمطار اليوم على مناطق «سيناء، خليج السويس، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية».

وتستمر حالة الطقس السيئ حتى الأحد المقبل بسقوط أمطار تصل إلى حد السيول في سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وتكون متوسطة على عدد من المناطق: «السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، شمال سيناء، جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد».