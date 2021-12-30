أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى.. وتوقعات بطقس شديد البرودة

تشهد محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون بداية عدم الاستقرار في الحالة الجوية اليوم، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للبرودة وفي السواحل الشمالية، معتدل شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضا، أن يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وتهب الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب في الملاحة البحرية في البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4 أمتار.

وتوقع الخبراء، أيضا، سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة وأمطار، تكون بين خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة العظمى 18 والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 17 الصغرى 12.

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11.

سيوة العظمى 18 والصغرى 9.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 13.

دمياط العظمى 17 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10.

السويس العظمى 19 والصغرى 11.

العريش العظمى 18 والصغرى 11.

سانت كاترين العظمى 14 والصغرى 2.

طابا العظمى 19 والصغرى 10.

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 14.

الغردقة العظمى 22 والصغرى 13.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 9.

بني سويف العظمى 18 والصغرى 8.

المنيا العظمى 19 والصغرى 9.

أسيوط العظمى 20 والصغرى 8.

سوهاج العظمى 20 والصغرى 9.

قنا العظمى 21 والصغرى 9. الأقص

ر العظمى 22 والصغرى 10.

أسوان العظمى 23 والصغرى 10.