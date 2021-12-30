الحكومة تعلن 5908 وظيفة بمرتبات تصل لـ10 آلاف.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وزارة القوى العاملة عن النشرة التوظيفية التي تنشرها لتوفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل، بعدد 5908 وظيفة شاغرة جديدة بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه للشباب من الجنسين في جميع التخصصات والقطاعات المختلفة، والتي يجرى تحديدها حسب خبرة المتقدم في الوظيفة، وتوفر تلك الوظائف تأمينات صحية واجتماعية.

وقال الدكتور عزت عمران، وكيل وزارة القوى العاملة لتشغيل ومعلومات سوق العمل في مداخلة لـ«تلفزيون الوطن» إن مبادرات الوظائف تلك تأتي في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير فرص عمل للشباب من خلال مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن التخصصات التي تصل مرتباتها إلى 10 آلاف جنيها هي «الهندسة، الكهرباء، الميكانيكا، أطباء الأشعة»، بحسب خبرة المتقدم.

وأشار«عمران» إلى أن جميع الوظائف المعلن عنها تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي من المقرر أن يكون 2400 جنيها بداية من يناير المقبل، وتوجد تلك الوظائف في 86 شركة ومصنع قطاع خاص في 21 محافظة وهم «السويس، القاهرة، بورسعيد، إسكندرية، الإسماعيلية، القليوبية، دمياط، البحيرة، الشرقية، المنوفية، الغربية، بني سويف، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، وجنوب سينا، أسيوط، سوهاج، المنيا، البحر الأحمر، الدقهلية» حسب إعلان وزارة القوى العاملة.

خطوات التقديم لوظائف القوى العاملة

- يقوم الراغب في التقدم للوظائف بالدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة من هنــــــــــــــا.

- ثم يقوم بعد ذلك باختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف الشاغرة.

- واختيار خانة التسجيل في الوظائف.

- ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالمتقدم للوظائف وتشمل «الرقم القومي، تاريخ الميلاد، المؤهل الدراسي، المهنة، الرقم التأميني، رقم الموبايل، العنوان».

- ثم يقوم المواطن بإدخال الرقم السري الذي قام المتقدم بإدخاله من خلال الهاتف المحمول سابقا.

- بعد التسجيل البيانات الخاصة، يجب تسجيل الخبرات السابقة في العمل في الخانة المخصصة لذلك.

- وبعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات، تظهر رسالة للمتقدم بالوظيفة المناسبة له وفق خبراته وتوافق الشروط به.

- وفي حالة القبول بالوظائف المتقدم لها الراغب في الوظيفة، يتواصل أحد المسؤولين عن الوظيفة التي تم قبوله بها حسب الخبرات.