سقوط المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» في الدقهلية.. حاول منع سرقة بالإكراه

تمكنت مباحث الدقهلية اليوم، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» في الجمالية، والذي هرع لإنقاذ أحد الأهالي تعرض لمحاولة سرقة دراجته النارية بالإكراه، وجرى المجني عليه باتجاه صوت الاستغاثة، إلا أن الجناة أطلقوا أعيرة نارية أصابت المجني عليه وتسببوا في مصرعه بالحال، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، وأعدت مباحث الجمالية الأكمنة الثابتة والمحركة حتى تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين، «لهم معلومات جنائية».

مصرع «شهيد الشهامة» برصاص مسجلين خطر

تبلغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، من الأهالي بمصرع «أحمد نجاح أحمد محمد طه»، 24 سنة، بطلق ناري، وذلك أثناء محاولته مع الأهالي ضبط 3 متهمين عقب شروعهم في ارتكاب حادث سرقة دراجة نارية بالإكراه والخاصة بالموان «الحسيني ص. ف.» كرها عنه، مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء والذي حال دون إتمام مقصدهم لتدخل الأهالي له ومحاولتهم ضبط المتهمين إلا أنهم أطلقوا أعيرة نارية صوبهم أدت إلى إصابة المجني عليه وتوفي متأثرا بإصابته.

القبض على المتهمين بقتل «شهيد الشهامة»

ونشرت مباحث الجمالية بالتعاون مع مباحث مركز المنزلة الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهمين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة وهم: «محمد ع. أ.»، 25 سنة وشهرته «الدبور»، عاطل، ومسجل شقي خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 6 قضايا، و«محمد م. م.»، 24 سنة وشهرته «همام»، ومتهم في 7 قضايا سرقات ومخدرات، و«أحمد م. أ» وشهرته «البرنجانه»، 20 سنة ومدرج جنائيا في عدة قضايا، وجميعهم مقيمين في قرية الشبول دائرة مركز المنزلة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وتبين أن أحدهم كان يحمل بندقية آلية، وآخر يحمل سكين كبير.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3198 إداري مركز الجمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.