استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال احتفالات رأس السنة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، مستمر خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، لافتة إلى تنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وبين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة

وأضافت «القباج»، فى بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم، أن خدمات الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، إذ تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن بين علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة

من جانبه أشار عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج، لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى 28 مستشفى ومركز علاجى متخصص فى علاج الإدمان بـ17 محافظة حتى الآن.

برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد

وأضاف «عثمان»، أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد، خاصة أن هذه الفترة شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية.

وأشار إلى أن أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، وللمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، هي توافق خروجهم مع أيام الأعياد، مؤكدا أنه سيتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.