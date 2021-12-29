صندوق مكافحة الإدمان: 6 آلاف مريض بالمناطق المطورة طلبوا العلاج

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن أكبر تحدٍ واجه الصندوق في 2021، هو تعديل سلوك سكان المناطق المطورة، لافتا إلى أن الصندوق كان له تواجد بشكل مكثف خلال العام الجاري في 4 مناطق مطورة، هي الأسمرات والمحروسة وبشائر الخير، إضافة لاسطبل عنتر.

إطلاق حملات وبرامج توعية لـ 40 ألف أسرة

وأضاف «عسكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونهى درويش، اليوم الأربعاء، أنَّ هناك 6 آلاف مريض تقدم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في المناطق المطورة خلال عام 2021، وجرى إطلاق عدة حملات وبرامج توعوية لأكثر من 40 ألف أسرة.

وتابع مدير عام برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: «أكبر عائق واجهناه للعمل في هذه المناطق هو كيفية التعامل مع هذه الأفراد التي لا نعرفها، وبالتالي جرى ضم متطوعين قادة من المناطق المطورة، وجرى تدريبهم والمشاركة في حملات التوعية، وكنا نتخوف في البداية من رفض الأهالي لهذه الحملات، ولكن كانت هناك استجابة قوية خاصة من قبل السيدات».

أكثر المخدرات انتشارا في المناطق المطورة

وأوضح أن الصندوق يجري تحديثًا بشكل مستمر عن أنواع المخدرات التي تظهر من فترة لأخرى والأسباب والدوافع التي تؤدي إليها، لافتا إلى أنه عندما جرى تصنيف أنواع المخدرات التي كان يتعاطيها الـ 6 آلاف مريض بالمناطق المطورة، كان في المقدمة الهيروين ثم الحشيش والترامادول والاستروكس والشابو.

واستكمل مدير عام برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: «الهيروين كانت مفاجأة بالنسبة لنا وأنه متربع على عرش هذه الفئة، من ناحية سعره، فهذه الفئات بالكاد تدفع إيجار وحدتها السكنية، وبالتالي كان السؤال كيف يستطيع المتعاطي فيها بدفع أموال شراء الهيروين؟».