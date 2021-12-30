القصة الكاملة لوقف إعلان عمرو دياب.. والجمهور: يحرض على التحرش

لاقى قرار إحدى شركات السيارات بوقف إعلان الهضبة عمرو دياب الأخير عن سيارة جديدة، ارتياح على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استجابة شركة السيارات لمطالبات وقف الإعلان الذي واجه كثير من الانتقادات، مؤكدين أن يدعو إلى التحرش وانتهاك الخصوصية، في مجتمع يقاوم الظاهرة السلبية.

الشركة تعتذر عن الإعلان

وفي بيان لها أعلنت شركة السيارات سحب الإعلان والاعتذار للجمهور قائلة في بيان رسمي صدر أمس: «تحرص الشركة على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارتنا في مصر».

وتابعت الشركة: «المشهد يسلط الضوء على خاصية الكاميرا المدمجة عالية الدقة والمصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة، بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة والذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق».

وأكد البيان: «لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد».

سبب الغضب من إعلان عمرو دياب

وأثار إعلان عمرو دياب عن السيارة الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة، حيث يظهر عمرو دياب وهو يقود السيارة وقبيل أن يصدم فتاة جميلة تلتفت إليه فيعجب بها، ويسارع على الفور لاستغلال خاصية التقاط الصور من خلال الكاميرا الأمامية للسيارة، فيلتقط صورة للفتاة، ويرسلها لهاتفه المحمول واعتبر الجمهور أن الإعلان ينتهك الخصوصية ويحرض على التحرش.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الجديد، وقالت إحدى السيدات عبر موقع «تويتر»: «تحية لجهود الستات والبنات وقفت إعلان عمرو دياب!».

كما علق شخص: «فكرة الإعلان والتطبيق تليق بمجتمع مريض ومخرج إعلانات من قعر هذا المجتمع».

وعلق آخر: «عمرو دياب في الإعلان بيقف بالعربية وبنت بتعدي وبيصورها بكاميرا خاصة بالعربية! في بلد فيها تحرش وملاحقة الشباب للبنات بعربياتهم وتصويرهم بغير رضاهم... الغريب أن فكرة تسيء للمرأة».