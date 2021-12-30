عمرو دياب يطرح «خلي الحجر ينطق» قبل ساعات من حفله في موسم الرياض

أطلق الفنان عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان «خلي الحجر ينطق»، وذلك عبر منصة إلكترونية التابعة لإحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، ويأتي طرح الأغنية بعد أيام قليلة من طرح أغنية «كتر من قربك» التي تصدرت قائمة الأغاني أكثر استماعا على تطبيق «أنغامي».

نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في موسم الرياض

ويستعد الهضبة لإحياء حفلا غنائيا الليلة على مسرح «أبو بكر سالم»، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وبسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، قررت الشركة المنظمة للحفل إلغاء فئة الوقوف في الحفل للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وقامت يفتح باب استرداد قيمة التذاكر، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها على «تويتر».

وبدأت أسعار تذاكر الحفل بـ 300 ريالا سعوديا في فئة الوقوف التي ألغيت مؤخرا، وتدرج ما بين 350 و580 ريالا سعوديا، بينما وصل سعر التذكرة «الذهبية» لـ1730 ريالا سعوديا وهو ما يوازي 7 آلاف جنيه، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز، وتم بيع التذاكر التي يصل عددها إلى 10 آلاف تذكرة بالكامل بعد ساعة من فتح باب الحجز على الموقع الإلكتروني.

عمرو دياب يشارك جمهوره برمو أغنية «خلي الحجر ينطق»

برومو اغنية عمرو دياب الجديدة "خلى الحجر ينطق" pic.twitter.com/vcsD0wi362 — Diab Music (@DiiabMusic) December 30, 2021

«الهضبة» الفنان الأكثر استماعا على «أنغامي» في 2021

ويعتبر الحفل هو الثاني للفنان عمرو دياب في موسم الرياض خلال ديسمبر الجاري، حيث سبق وقدم حفلا في ختام فعاليات مهرجان «ميدل بيست»، ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، وذلك بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها على مدار الفترة الماضية.

تصدر الفنان عمرو دياب قائمة الفنانين الأعلى استماعا في عام 2021 على تطبيق «أنغامي» بواقع 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى.