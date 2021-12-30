الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة: أمطار غزيرة تصل لحد السيول ونشاط الرياح

تساقطت الأمطار على عدة مناطق، صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعاتها لحالة طقس الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا، بنسبة حدوث تتراواح بين 60 و80%، بمناطق «مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الجيزة، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا»، على فترات متقطعة، وقد تصل الأمطار إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس «الزعفرانة، رأس غارب، رأس شقير» نهارا.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا بمناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الهيئة أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة الطقس في البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، وحركة الرياح جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 16 11

الإسكندرية 16 12

وادي النطرون 16 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 11

دمنهور 16 11

بلطيم 16 12

مطروح 15 11

السلوم 15 11

سيوة 16 12

بورسعيد 7 12

دمياط 17 12

الزقازيق 17 11

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 18 13

السويس 18 11

العريش 17 11

رفح 17 10

رأس سدر 18 11

نخل 17 05

نويبع 20 15

طابا 18 10

كاترين 13 03

الطور 22 11

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 22 10

مرسى علم 23 14

الفيوم 18 10

بني سويف 18 09

المنيا 17 08

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 21 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

إدفو 23 10

أبو سمبل 22 09

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14