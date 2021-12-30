حظك اليوم برج الحمل الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنه طيب القلب و ووديع كثيرا؛ وحسن الطبع، هادئ يبتسم بكل مودة وحبّ، دائما ً ما ترى وجهه ممتلئ بالسعادة والفرح. يتمتع بشخصية قوية و شجاعة، فتراه قوي ومثالي لا يستعمل الأساليب الملتوية للوصول إلى أهدافه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزل المدخرات يمنحك روحا ملهمة تساعدك على تنمية مكاسبك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.