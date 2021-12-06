مركز التنبؤ بفيضان النيل يوضح حقيقة هطول أمطار اليوم وغدا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري عن حقيقة سقوط الأمطار، اليوم وغداً الثلاثاء، مؤكداً أن نماذج الأقمار الصناعية أكدت عدم هطول الأمطار اليوم وغداً على كافة أنحاء البلاد.

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن درجة الحرارة مستمرة في الأنخفاض وتميل نحو الأنخفاض أكثر خلال النصف الثاني من الأسبوع الجاري، وسوف يكون شديد البرودة ليلاً بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية بالإضافة إلى أجزاء من وسط الجمهورية وبعض المناطق الصحراوية والجبلية، ويكون بارداً على أغلب المناطق.

وأكد «فهيم»، لـ«الوطن»، أن الأسبوع الجاري سيشهد نشاطا للرياح على مناطق واسعة من الجمهورية وتحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء، مع إثارة للرمال قد تصل لحد العاصفة ببعض المناطق الشمالية وتقل فرص تكون الشبورة المائية صباحاً بسبب الحركة المستمرة للرياح وانخفاض درجات الحرارة.

أهم النصائح للمواطنين وخاصة مرضى الحساسية

ووجه عدد من النصائح للمواطنين وأهمها استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدا، حتي لا تصل الأتربة إلي الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي وإغلاق نوافذ المنزل جيداً لتجنب دخول الأتربة واستنشاقها، وعلى مرضي حساسية الصدر ضرورة تناول علاجات حساسية الصدر بانتظام، والتي تعمل على توسيع الشعب الهوائية كالبخاخات، لتجنب حدوث أزمات ربوية، مع كثرة تناول الماء الذي يعد من الوسائل الجيدة التي تقلل من التعرض للمضاعفات الصحية.

وأشار إلى ضرورة شرب السوائل الدافئة التي لها دوراً كبيراً في حماية الجسم من الإصابة بالمضاعفات الصحية التي يتعرض لها مرضى حساسية الصدر.

أهم الاحتياطات الزراعية

وناشد المزارعين بالتوقف عن رش المبيدات يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يمكن أن تزداد الرياح المحملة بالأتربة يوم الأربعاء وعليه يجب التأكد من إحكام الأربطة على الصور والأنفاق البلاستيكية بمناطق غرب الجمهورية والساحل الشمالي، مع الحفاظ على المزارع المفتوحة للدواجن من الأتربة، وإجراء كافة العمليات الزراعية مثل الري وغيرها لكافة المحاصيل.