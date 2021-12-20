رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع الدقهلية بعد موجة الطقس السيئ (صور)

بدأت الوحدات المحلية في محافظة الدقهلية، اليوم، في شفط تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية بعد تعرضها لأمطار متقطعة بشكل منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، وانتشرت معدات شفط المياه والعمال لتسليك البلاعات وصرف المياه، وذلك أن أعلنت محافظة الدقهلية تعطيل الدراسة لطلاب المدارس اليوم نتيجة لحالة الطقس السيئة.

شفط تجمعات مياه الأمطار في شوارع أجا

وتابع هشام أبوالمكارم رئيس مركز ومدينة أجا، اليوم، رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مدينة أجا، ويرافقه فريق العمل التنفيذي، أحمد النادي ونجلاء فتحي نائبي رئيس المركز والمتابعة الميدانية، وإدارة اللنظافه برئاسة المركز وتم الدفع بسيارات شفط مياه الأمطار بشوارع مدينة أجا، حيث تم رفع تجمعات المياه بشوارع المدينة والطريق السريع بالإضافة إلى فتح صفايات الأمطار والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات اولًا بأول وذلك نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وبحسب بيان رئاسة مركز أجا، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المركز لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة وسقوط الأمطار، من حيث جاهزية السيارات والمعدات لمواجهة الأمطار.

وفي مدينة المنصورة، خرجت معدات شفط تجمعات مياه الأمطار إلى أمكان تجمعات المياه لشفطها وتصريفها، وذلك بمشاركة معدات حي شرق المنصورة وحي غرب المنصورة.

يذكر أن محافظة الدقهلية أعلنت، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، تعطيل الدراسة لطلاب المدارس نظرا للظروف المناخية التي تمر به البلاد، لتنضم إلى 9 محافظات أخري تعطلت فيها الدراسة اليوم، وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والمنوفية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط .