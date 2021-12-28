أماكن سقوط الأمطار غدا.. موجة سيئة يصحبها سيول وثلوج في رأس السنة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال لجوية تشهدها أنحاء البلاد بالتزامن مع رأس السنة الميلادية، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على مختلف الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما كشفت الهيئة في بيان لها عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء 29 ديسمبر.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء، وتفاصيل حالة عدم الاستقرار وموعد بدءها بالتزامن مع رأس السنة الميلادية، والتي جاءت كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه بداية من يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر، ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتستمر حتى الأحد الموافق 2 يناير، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار الخميس 30 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50 إلى 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربيية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار الجمعة 31 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة 50 إلى 70% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس، وتكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من سيناء وخليج السويس، وأمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار السبت 1 يناير

من المتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الاحمر، وتكون أمطار متوسطة بنسبة 50% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الأحد 2 يناير

أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد بنسبة من 50 إلى 70%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا، على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.