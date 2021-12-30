حظك اليوم برج الثور الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الثور بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة، كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيداً عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في مواجهتك.. ابتعد عن المغامرة واصبر، ولا تتخذ مواقف عنيفة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

إذا كنت متزوجا ما زالت علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر.. حافظ على هدوئك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.