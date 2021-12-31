حظك اليوم برج السرطان الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بأن عائلته من أولى أولوياته، كما أنه يحرص دائما على أن يزرع التمسك والانتماء للعائلة في أطفاله، ويمتاز كذلك بقدرته العالية على إعطاء الأمان والدفء لعائلته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا، ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تقترب ممن تحب بذكاء، ويساعدك القمر على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.