مدير «قصر العيني»: مستشفى الطوارئ الجديد يستقبل المرضى في يناير (حوار)

أكد الدكتور حسام صلاح الدين، مدير مستشفيات قصر العيني التابع لجامعة القاهرة، تحقيق نسب كبيرة في إجراء العمليات لتقليل قوائم الانتظار، وذلك على مرحلتين، الأولى 2800 عملية، والثانية 19090 عملية، مشيراً إلى الاستمرار في إجراء العمليات لتخفيف قوائم الانتظار.

وأضاف مدير قصر العيني في حواره لـ«الوطن»، أن نسب الإشغالات بأسرّة عزل كورونا، سواء بالمستشفى الفرنساوي أو قسم 6 المخصص للمصابين بالفيروس لم تتجاوز 23 مريضا، وجميعهم مصابون بسلالة «دلتا»، مؤكداً أن هناك استعدادت على أعلى مستوى لمواجهة أي أزمات تتعلق بمواجهة الوباء.. وإلى نص الحوار..

** ماذا عن الخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات قصر العيني للمواطنين؟

- هناك 2 مليون مريض يترددون على الطوارئ كل عام، و1.5 مليون على العيادات الخارجية، ويتم حجز نصف مليون شخص في العنابر الداخلية.

** وماهي رؤيتكم لتطوير المستشفى خلال الفترة المقبلة؟

- وفقاً لتوجهات مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ومجلس كلية الطب برئاسة الدكتورة هالة صلاح، نهدف إلى تحسين جودة الخدمة الطبية، من خلال إنشاء مستشفى الطوارئ الجديدة، وكذلك وجود مسارات طبية سريعة تقدم خدمة طبية على أعلى مستوى، بالتوازي مع وجود كوادر طبية متميزة بجامعة القاهرة وكفاءات لها قيمتها العلمية الكبيرة.

أجرينا 120 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

والمتعارف عليه أن الخدمة الطبية في مصر مرتبطة بالخدمة الطبية المقدمة في قصر العيني، لذا نعمل دوماً على تطويرها وتقديمهاً وفقاً للكود العالمي، كما أن الخدمة الطبية في قصر العيني تقدم مجانية، وبالفعل قمنا بعمل عدد من المسارات الطبية المتميزة لتقديم خدمة طبية متميزة، وأن يتم تلبية احتياجات المريض وفقاً لمرضه، وأن تكون هناك خدمة سريعة وإقامة قصيرة وفقاً للاحتياجات.

واستهدفنا إلغاء فكرة الانتظار في الطرقات للمرضى، وأن تكون الخدمة الطبية ممتازة، مع وجود فصل في الخدمات وإنشاء عدد من الرعايات. كما نجحنا في إنشاء غرفة الإصابات المتعددة للتعامل الفوري معها كإصابات الكسور، وخلال شهر يناير سيتم الانتهاء الكامل من مستشفى الطوارئ وإتاحة كل خدماتها أمام المرضى.

** وما هي استعداد المستشفى لمواجهة فيروس كورونا الفترة المقبلة؟

- مستعدون في كل القطاعات لمواجهة أزمة كورونا، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية، والحمد لله عدد الحالات الموجودة حالياً بعزل الفرنساوي أو عزل قسم 6 لا يتجاوز 23 حالة، وجميعهم مصابون بسلالة «دلتا»، ولاتوجد أي إصابات بسلالة «أوميكرون».

** وكم عدد الحالات التي تم علاجها ضمن قوائم الانتظار؟

- عمليات الجراحة وتخفيف قوائم الانتظار تمت على مرحلتين، الأولى بـ2800 عملية، والثانية بـ19090، موزعة على 672 عملية قلب مفتوح، و5614 قسطرة قلبية، و254 عملية جراحة عظام، و4490 عمليات عيون، و1010 عمليات زراعة أورام، و2128 مخ وأعصاب، و64 قسطرة مخية، و169 قسطرة طرفية، و57 زرعة قوقعة، و4599 عملية جراحية لأطفال، و33 عملية زراعة كبد.