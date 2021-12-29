غلق مطعم بيتزا وكشري شهير في «ترسا» بعد ضبط 550 كجم لحوم فاسدة

أغلقت محافظة الجيزة، متمثلة في حي الطالبية ومديرية الطب البيطري، مطعم بيتزا وكشري شهير بشارع ترسا الرئيسي، بعد ضبط أكثر من 550 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل المطعم وداخل مخزن خاص به في شارع الأمين بحي الطالبية.

وخلال حملة رقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة بالمحلات للمواطنين، تمكنت محافظة الجيزة من ضبط ثلاجات داخل المخزن بها لحوم مفروم ومجمدات جاهزة للتحضير، وجرى استدعاء الطب البيطري وبالكشف على المنتجات تبين أنها منتهية الصلاحية، وبها تغير بالخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبالاستعلام عن مالك المخزن تبين أنه يتبع مطعم بيتزا وكشري شهير بشارع ترسا الرئيسي.

ضبط لحوم مفرومة وسجق وبسطرمة وشاورما غير صالحة للاستخدام الآدمي

وشنت أجهزة المحافظة، حملة مفاجئة على المطعم بشارع ترسا، ناصية شارع السلام، لمعاينة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، وجرى ضبط 375 كجم لحوم مفرومة، و180 كجم مصنعات لحوم سجق وبسطرمة وشاورما، غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها بدون بيانات تفيد بالمصدر، وهي نفس المنتجات المتواجدة بالمخزن التابع للمطعم.

غلق وإخلاء المطعم والتحفظ على المنتجات الفاسدة

وقامت محافظة الجيزة، من خلال حي الطالبية ومديرية الطب البيطري، بالتحفظ على المنتجات الفاسدة، وغلق وإخلاء المطعم، بمتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية، ومن قبل إدارة رخص المحلات بالحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطعم.