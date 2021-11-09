ضبط لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، 3 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، بالتنسيق مع مباحث التموين، والجهات الرقابية بـ3 مراكزهي: «المنيا، مطاى، أبو قرقاص».

وأكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

إدارة المجازر تحرر محاضر خلال حملات بالمراكز

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 5 محاضر بـ3 مراكز بالمحافظة باجمالى 42.500 كجم لحوم، منها تحرير محضر بإجمالى وزن 30.500 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 4 محاضر بإجمالى وزن 12 كجم لحوم بلدية جرى ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

«التموين» تحرر 80 مخالفة متنوعة منها 37 للمخابز البلدية

وكانت مديرية التموين بالمنيا شنت عدة حملات لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، وكافة المعروضات وحررت 80 مخالفة تموينية متنوعة، منها 37 خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا تموينية أخرى»، كما جرى ضبط 43 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية، حيث تنوعت المخالفات بين «عدم الإعلان عن أسعار- عدم وجود شهادات صحية – عدم الالتزام بالمقررات التموينية».