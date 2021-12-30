البحرين تعين سفيرا لها في سوريا

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، مرسوما بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى سوريا، بلقب سفير فوق العادة.

سفير فوق العادة للبحرين في سوريا

ووفق وكالة أنباء البحرين، نص المرسوم على تعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، بلقب سفير فوق العادة مفوض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأشارت وكالة أنباء البحرين إلى أن عاهل البلاد، أصدر مرسوما رقم (124) لسنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، وجاء فيه:

المادة الأولى: يُعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض.

المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مساعي لإعادة سوريا لمحيطها العربي

وتأتي هذه الخطوة، في إطار مساعي دول عربية عدة، لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، بعد سنوات من انقطاع وتوتر العلاقات وتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.