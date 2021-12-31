إرشادات للعناية بصحة الأطفال النفسية.. «كلمه باللغة اللي تناسب سنه»

أوضحت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من الإرشادات الهامة التي يجب أن يهتم بها ويراعيها كل الوالدين سواء الأب أو الأم في تعاملهم مع أطفالهم من أجل العناية والمحافظة على الصحة النفسية للأطفال.

إرشادات مهمة للعناية بصحة الأطفال النفسية

تستعرض «الوطن» الـ 7 إرشادات المهمة التي عرضتها وزارة الصحة والسكان من أجل العناية بصحة الأطفال النفسية، وهي كالتالي:

1 - الحرص على أن يمارس الطفل العديد من الأنشطة المفيدة، وعلى سبيل المثال الطبخ أو الرسم أو الكتابة، أو حتى اللعب في المنزل.

2 - مساعدة الوالدين لأطفالهم على التواصل بشكل مستمر سواء مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

3 - دعم الأب والأم لأطفالهم ومساعدتهم في التعلم من المنزل.

4 - تخصيص وقت معين للعب مع الأطفال.

5 - مساعدة الوالدين لأطفالهم في إيجاد مختلف الطرق الإيجابية من أجل التعبير عن مشاعرهم سواء الحزن أو الخوف من خلال اللعب أو الرسم.

6 - يجب أن يحرص الوالدان على ألا يقضي الأطفال أوقاتاً طويلة أثناء ممارسة ألعاب الفيديو أو في تصفح الإنترنت.

7 - التحدث بشكل مستمر مع الأطفال باللغة التي تناسب أعمارهم.

وزارة الصحة تتيح أرقام التواصل الأمانة العامة للصحة النفسية

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أيضاً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، أنها تتيح لكل المواطنين فرصة التواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية، حيث يمكن التواصل معهم من خلال الأرقام التالية: 08008880700 - 0220816831.

ومن الجدير بالذكر، كانت وزارة الصحة والسكان قد حذرت من خطورة تعرض مختلف الأطفال الصغار للتدخين بشكل مباشر، وذلك لما يمثله من خطورة بالغة على صحة الأطفال كما أنه يعرضهم للعديد من المضاعفات الصحية التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم.