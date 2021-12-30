مجدي يعقوب: تكلفة العملية في المركز تصل إلى 9 دولارات

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن الشباب الموجودين في مؤسسته بأسوان مصريون، ويعملون ضمن نظام معين لتقديم خدمة على أعلى مستوى لخدمة المريض والأبحاث العلمية، مشيرا إلى أن أموال بناء المستشفى كانت من متبرعين مصريين بالخارج بنسبة 80%،.

وأضاف يعقوب، في حوار خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قدمته الدكتورة درية شرف الدين، اليوم، أن المستشفى ينتمي للمصريين، وأنه لا يحصل على أجر فهو يتبرع بكل أجره، مشيرا إلى أن الناس يدفعون ملاميم من أجل تحقيق الخدمة نفسها في أوروبا، وتكون بعُشر الثمن، ويتعجب الأوروبيون من إمكانية إجراء عمليات الأطفال بهذه التكلفة القليلة.

تكلفة العملية تصل إلى 9 دولارات

وأشار إلى أن تكلفة عملية كل مريض تصل فقط إلى 9 دولارات، ويتعجبون الأوروبيون من هذا الأمر، فهم يدركون أن الجودة بالمستشفى أفضل لأننا نشتري أفضل الخامات.

في تعاون بين الجميع بدون عنطزة

وتابع «يعقوب»: «منجبش حد من بره يقولنا هعمل 10 حالات بس، وعندنا أساتذة متخصصين وولادنا يعملوا أحسن من اللي بيتعمل في أوروبا.. وبيجي أساتذة من بره يشتغلوا معانا ببلاش، ومش عاوز أقول أسماء.. دي أسماء دكاترة اخترعوا وحدات في العالم بيشتغلوا على المصريين.. وده شعور متبادل إننا كلنا متساويين، وأنا مش أحسن من التاني».

يعقوب: مش هنخلي مركز أسوان ينزل عن المستوى اللي فيه

وتابع جراح القلب العالمي: «إحنا مش هنخلي مركز أسوان ينزل أبدا.. والشباب اللي هنا بيعملوا الحاجات اللي كنت بعملها أحسن مني، إحنا من غير الشباب هنضيع».