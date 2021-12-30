اتحاد الناشرين يناقش استعدادات الدورة 53 من معرض الكتاب 2022

في إطار الاستعداد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 53، المقرر خلال الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، عقد اتحاد الناشرين المصريين اجتماعًا مساء أمس، ضم لجنة المعارض وممثل الهيئة العامة للكتاب، في حضور سعيد عبده، رئيس الاتحاد، وليد مصطفى، رئيس لجنة المعارض، ومحمد كامل أمين الصندوق، وأحمد رشاد وممدوح علي، بمجلس الإدارة، وإسلام بيومي، مدير عام المعارض بالهيئة العامة للكتاب، وعدد كبير من أعضاء لجنة المعارض بالاتحاد.

توصيات اجتماع اتحاد الناشرين

وناقش الاجتماع كافة العقبات التي تصادف الناشرين خلال مشاركتهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم وضع عدد من التوصيات التي ترى اللجنة أنها مناسبة جدا لحل كافة المشاكل أهمها:

1- تشكيل لجنة بكل صالة من إدارة المعارض بالهيئة ولجنة المعارض بالاتحاد تكون مهمتها تذليل أي عقبات قد تصادف الناشرين وتسهيل الأمور اللوجستية لهم وفقا للضوابط المنظمة.

2- استخراج تصاريح خروج الكراتين خلال فترة المعرض من الصالات بموجب تصريح من مكتب الاتحاد ومنسقى المعرض للتسهيل على الناشرين .

3- السماح بدخول شنط وحقائب الكتب «عدا الكراتين وما شابهها»، على مدار اليوم من أبواب الصالات الرئيسية الزجاجية دون ممانعة من أمن الصالة.

4- توفير عدد مناسب من الكلاركات عند دخول طرود الكتب للصالات.

5- السماح بدخول السيارات الملاكي للتزويد اليومي خلف الصالات حتى الساعة 12ظهرا.

6- إعلان خريطة المعرض للناشرين بأرقام الأجنحة قبل إجراء قرعة التسكين.

مقترحات بشأن عمليات التجهيز

وناقش الاجتماع عدد آخر من المقترحات مع اللجنة العليا للمعرض، وأوصى اجتماع الناشرين المشاركين في المعرض بضرورة وضع كراتين الكتب الخاصة بهم عند نقلها على قطع خشبية لتوفير الوقت والجهد وتجهيز كشف بإجمالي عدد الكراتين التي سيتم نقلها للمعرض ليتم تحديد المدة الزمنية اللازمة لتفريغ محتوى الحمولة.