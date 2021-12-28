محمد صبحي: الفن يقدم رسالة هادفة.. ويوحد المشاهد مع قضايا الوطن‏

قال الفنان محمد صبحى، إن الفن من المهم أن يعرض سلبيات المجتمع بطريقة تدفع الجمهور ‏للتفكير في كيفية علاج هذه السلبيات، ضاربا مثالا على ذلك، بمشهد من مسلسل ونيس، قام فيه ‏أبنائه بتنظيف الشارع المجاور لمنزلهم دفع بعض مواطني إمبابة، لتنظيف منطقتهم، ودعوته لرؤية ‏ذلك على أرض الواقع، مؤكدا أن الفن قد يقدم رسالة هادفة في إطار كوميدي، يجعل المشاهد ‏يتوحد مع قضايا الوطن، التي تناقشها الأعمال الفنية، ويفكر فيها بشكل ملح في سبيل حلها‎.‎

ندوة بجامعة المنصورة «الفن والثقافة وبناء الإنسان»

جاء ذلك خلال ندوة «الفن والثقافة وبناء الإنسان»، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمدرج الدكتور إبراهيم المهدى بكلية التجارة، بحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

صبحي: معالجة قضايا المجتمع ‏بإيجابية

وأضاف صبحي، خلال الندوة، أن الفن والثقافة، قد يكون معول بناء للمجتمع أو هدمه، من معالجة قضايا المجتمع ‏بإيجابية أو سلبية‎، ودلل على ذلك بالمسرحيات التي عرضها على مسرح سمبل مثل غزل البنات، خيبتنا، نجوم ‏الظهر، النحلة والدبور التي ناقشت قضايا المجتمع المصري وتطوره عبر التاريخ بشكل ‏كوميدي هادف‎، ونادى بضرورة التخلي عن القيم الاستهلاكية الذى يريد أعداء الوطن أن ينتهجها المواطنون ‏لإبعادهم عن قضايا وطنهم‎.‎

وأشاد بالتاريخ الوطني العظيم لمدينة المنصورة، في مكافحة أعداء الوطن، معربا عن فخره بجامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة عالميا، وسعادته بالتواجد فى رحابها، مشددا على أهمية تعرف المواطنين على ثقافة وتاريخ كل المحافظات، لدعم تماسك الوطن، وهذا ما كان يتحقق من خلال الرحلات المدرسية لأنحاء الوطن.

وطالب بتعاون الطلاب بعد التخرج في إنجاز مشروعات تتعلق بمجال دراستهم تعود بالنفع على ‏المجتمع.‏