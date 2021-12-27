تحرير 16 محضرا وإعدام 45 كيلو أغذية فاسدة في حملات بالدقهلية

شنت اللجنة الخماسية برئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة علي الأسواق بشأن التصدي بشكل حازم لكل أوجه الغش التجاري، والتأكد من مدى صلاحيه الأغذية للاستهلاك الآدمي.

ومرت اللجنة على 10 منشآت غذائية، جرى خلالها تحرير 16 محضرا متنوعا علاوة علي إعدام 45 كيلو جرام مواد غذائية متغيره في خواصها الطبيعية، وجاري استكمال الحملة لردع المخالفين.

لجنة خماسية للمرور على المنشآت الغذائية

وبحسب بيان رئاسة مدينة المطرية، وجه محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بتشكيل اللجنة الخماسية، برئاسة الدسوقي حماد نائب رئيس المركز، وعضوية كل من إدارات الصحة، والتموين، والبيئة، والاشغالات، والطب البيطري، وشرطه البيئة والمسطحات، وذلك للمرور علي المحال العامة بنطاق مركز ومدينة المطرية.

وأسفر مرور اللجنة الخماسية على 10منشات عن إعدام 45 كيلو جرام مواد غذائية غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين نقص اشتراطات صحية، و3 محاضر لعدم إعلان التسعيرة، و5 محاضر إشغال بالطريق العام و3 محاضر بيئة.

وأكد محمد محمد حمصن رئيس المركز في بيان صحفي، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في اسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات، لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين والمتابعة مستمرة.

المرور على 4 مدارس

ومن جهة أخرى، جرى المرور على 4 مدارس بمدينة المطرية، وتم التأكد من سلامة المنتجات وتوافر البيئة الصحية للتخزين وتم مراجعة حضور وذلك تنفيذا لقرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية رقم 490 لسنة 2021، والكتاب الدوري لمحافظة الدقهلية رقم 42 بشأن تشكيل لجنه لتكثيف الحملات التموينية والصحية على المحلات والباعة الجائلين حول المدارس والمعاهد الأزهرية، والتأكد من مدى سلامتها وتخزينها وتوافر الاشتراطات الصحية.