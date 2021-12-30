بريد الوطن.. شر الشيشة

شر الشيشةِ شامخٌ شنيع

شيشة التفاحِ موتٌ فقيع

شيشة التينِ السُّم المنقوع

للعقل للعصبِ للضلوع

السجائرُ تدميرٌ وضياع

المِعسِلُ تخريبٌ وجياع

الخمورُ خيباتٌ ودموع

أغانى التهريجات ترويع

للشعورِ للذوق الرفيع

الحشيشُ هلاكٌ وسجون

شابو الكيفِ ضياعٌ وأنين

ومُذلٌ للوليد والراشدين

ومُعِرٌ للحفيد والوارثين

البانجو بلاء وجنون

البانجو البؤس الحزين

البانجو عقرب الغرب

الهروين سُمُ الثعابين

بعد حرية جمال الحياة

طردَنا المخدر الكذوب

من رحمة وجنة الإله

وجهنمنا قبيل الوفاة

عبداللطيف أحمد فؤاد

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