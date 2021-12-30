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محمود مسلم

بريد الوطن.. شر الشيشة

كتب:

الوطن
08:53 م | الخميس 30 ديسمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

شر الشيشةِ شامخٌ شنيع

شيشة التفاحِ موتٌ فقيع

شيشة التينِ السُّم المنقوع

للعقل للعصبِ للضلوع

السجائرُ تدميرٌ وضياع

المِعسِلُ تخريبٌ وجياع

الخمورُ خيباتٌ ودموع

أغانى التهريجات ترويع

للشعورِ للذوق الرفيع

الحشيشُ هلاكٌ وسجون

شابو الكيفِ ضياعٌ وأنين

ومُذلٌ للوليد والراشدين

ومُعِرٌ للحفيد والوارثين

البانجو بلاء وجنون

البانجو البؤس الحزين

البانجو عقرب الغرب

الهروين سُمُ الثعابين

بعد حرية جمال الحياة

طردَنا المخدر الكذوب

من رحمة وجنة الإله

وجهنمنا قبيل الوفاة

                                           عبداللطيف أحمد فؤاد

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