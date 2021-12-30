بريد الوطن.. شر الشيشة
كتب:
الوطن
08:53 م | الخميس 30 ديسمبر 2021
ارشيفية
شر الشيشةِ شامخٌ شنيع
شيشة التفاحِ موتٌ فقيع
شيشة التينِ السُّم المنقوع
للعقل للعصبِ للضلوع
السجائرُ تدميرٌ وضياع
المِعسِلُ تخريبٌ وجياع
الخمورُ خيباتٌ ودموع
أغانى التهريجات ترويع
للشعورِ للذوق الرفيع
الحشيشُ هلاكٌ وسجون
شابو الكيفِ ضياعٌ وأنين
ومُذلٌ للوليد والراشدين
ومُعِرٌ للحفيد والوارثين
البانجو بلاء وجنون
البانجو البؤس الحزين
البانجو عقرب الغرب
الهروين سُمُ الثعابين
بعد حرية جمال الحياة
طردَنا المخدر الكذوب
من رحمة وجنة الإله
وجهنمنا قبيل الوفاة
عبداللطيف أحمد فؤاد
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