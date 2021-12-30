«الحلاني»: المصريون عرفوني في اليوم التالي لمشاركتي بحفل أضواء المدينة

قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني، إنه يتمنى عودة حفلات أضواء المدينة وليالي التلفزيون مرة أخرى، خاصة أنها شهدت انطلاقته في مصر، وكذلك انطلاقة عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي: «الواحد كان بيطلع في الحفلات دي وتلاقي مصر عارفاه تاني يوم، ورد الفعل كان سريع».

أول مشاركة

وأضاف «الحلاني»، خلال حواره مع الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج «سهرانين»، على قناة «on»، أن أول مشاركة له في حفل بمصر كانت عام 1993 في أضواء المدينة: «من أحلى ذكرياتي، وكانت نقطة تحول كبيرة في حياتي، وتاني يوم الشارع المصريون كلهم عرفني».

13 أخا وأختا

وتطرق عاصي الحلاني، إلى بعض تفاصيل حياته الشخصية، موضحًا: «كنا 13 أخا وأختا، 10 بنات، و3 ذكور، كانت حياتنا بسيطة رغم الحروب التي تعرضت بيروت لها، وكان الناس يتسمون بالقناعة، والحياة دي عملت منا رجالة».

وأشار المطرب اللبناني، إلى أنه كان يحب الغناء منذ نعومة أظافره، وكان متعدد المواهب ويحب القيام بأعمال المنزل بنفسه: «الموهبة بتتولد مع الإنسان، ودايما كنت بحب ألعب مزيكا بصوت عالي، وكانوا مسميني المخترع لأني كنت بصلح أي حاجة تعطل في البيت زي الكهرباء».

وأتمّ الحلاني: «كنت بحب أدهن الحوائط، ولحد النهاردة بحب أعمل حاجة البيت بنفسي، وعندي متعة الموضوع، وبحب الديكور والعمار وفرش البيت».