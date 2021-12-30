جامعة الأزهر تعلن بدء التقدم للكورال.. يشترط أغنية لأم كلثوم أو عبد الحليم

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة الأزهر، بداية التسجيل للمشاركة في كورال الجامعة وفريق التمثيل في مهرجان «إبداع 10»، بداية من الاثنين المقبل.

وكتبت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «على الطلاب والطالبات الراغبين بالاشتراك في فريق الكورال بالجامعة وتمثيل الجامعة في مهرجان ابداع 10، الحضور يوم الاثنين المبل 3 يناير 2022 الساعة العاشرة صباحا بالإدارة».

شروط المسابقة

وسيكون الطالب أو الطالبة ملزمًا بأداء مقطوعة اختيارية، يُفضل أن تكون من الأغاني الحديثة، والثانية من أعمال أم كلثوم، وردة، محمد عبد الوهاب، أو عبد الحليم حافظ.

وكانت الجامعة شاركت لأول مرة مسابقة الموسيقى والغناء والفنون الشعبية في «إبداع 6»، عام 2018، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وبتنفيذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

أكثر من 136 جامعة ومعهد عالي وأكاديمية حكومية وخاصة تشارك في إبداع 6

وشارك في المسابقة أكثر من 136 جامعة ومعهد عالي وأكاديمية حكومية وخاصة بإبداع 6، وشارك طلاب الجامعة لأول مرة في مسابقة الغناء الفردي والجماعي والفنون الشعبية.

كما شاركت جامعة الأزهر في مسابقة إبداع في موسميها الرابع والخامس، بعروض مسرحية ومنشدين وشاركت بالدورى الثقافي والمعلوماتي، وحصلوا على مراكز متقدمة.