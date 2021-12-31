توقعات الأبراج وحظك اليوم لنهاية 2021 اليوم الجمعة 31 ديسمبر

يحرص قطاع كبير من المهتمين بعلوم الأبراج والفلك، بمتابعة توقعات الأبراج، وخاصة بالتزامن مع انتهاء العام الميلادي الحالي 2021، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع آخر يوم في عام 2021، تقدم جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها زمتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج، وعلوم الفلك،عبير فؤاد، وقراءتها لـ حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 31-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا لالتقاط الفرص وللخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.

حظك اليوم برج الحمل 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 31-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم برج الثور 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ.. ترتفع أسهمك وقد تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن المغامرة وانتبه لحقوقك، وتحكم في انفعالاتك كي تحافظ على علاقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 31-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.

حظك اليوم برج السرطان 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تقترب ممن تحب بذكاء، ويساعدك القمر على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 31-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم برج الأسد 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 31-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.

حظك اليوم برج العذراء 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس تتراجع.. ومن المهم أن تتجنب أي جدال يؤدي لسوء تفاهم، وكن هادئا أمام الاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 31-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

حظك اليوم برج الميزان 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تنجح اليوم في أن تجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 31-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.

حظك اليوم برج العقرب 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع اليوم في كلامك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 31-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يقترن مع المريخ ببرجك.. تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

حظك اليوم برج القوس 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 31-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يقترن بالمريخ في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

حظك اليوم برج الجدي 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 31-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورًا كبيرًا في إجابة سؤالك.

حظك اليوم برج الدلو 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ في وضع داعم ويعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 31-12-2021 على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر والمريخ في منزل العمل تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء والعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت 31-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا، واستفد مما هو متاح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.