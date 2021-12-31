حظك اليوم برج القوس الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمين بمتابعة علوم الأبراج والفلك، من مواليد برج القوس، بمطالعة حظك اليوم للبرج، بصفة مستمرة، إذ يعد القوس من الشخصيات المتفائلة، والتي تشعر بالطاقة والسعادة خلال الفترة الحالية، خاصة انه محاط بالكثير من الأصدقاء والمحبين الذين يقدمون له كافة الدعم.

وفي هذا الإطار تستعرض جريدة وموقع «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للتوقعات التي أعلنتها خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر يقترن مع المريخ ببرجك.. تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.