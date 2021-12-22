«اتكلم عربي».. تفاصيل أول تطبيق إلكتروني لـ«لغة الضاد» وطرق تحميله

«اتكلم عربي».. تطبيق إلكتروني أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد أول تطبيق للغة العربية، يهدف للحفاظ على الهوية المصرية واللغة العربية، لأبناء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج ودعم هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية، لسهولة للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل فيما بعد وعند عودتهم إلى وطنهم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، ما تريد معرفته عن تطبيق «اتكلم عربي»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيانات لها.

ما تريد معرفته عن تطبيق «اتكلم عربي»

- التطبيق الذي يحمل شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- «اتكلم عربي» مبادرة أطلقتها وزارة الهجرة، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

- تستهدف مبادرة «اتكلم عربي» في المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.

- تستهدف المرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات.

- المرحلة الثالثة من سن 9 إلى 12 سنة.

- يتيح التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة «اتكلم عربي»، الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية.

- تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

- التطبيق يحافظ بشكل كبير على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

- الاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية.

- جرس إنذار للجميع للحفاظ على اللغة والهوية المصرية.

- الهدف منه ربط المصريين المقيمين بالخارج ودعم هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية، لسهولة للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل فيما بعد وعند عودتهم إلى وطنهم.

ويمكن تحميل تطبيق «اتكلم عربي»، من خلال متجر جوجل بلاى.