يضم خريطة مصر.. 10 مزايا لتطبيق «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر 2020، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني رسميًا، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، وبالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وذلك للأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، كما أتيح التطبيق على متجري جوجل وأبل، تحت اسم «Etkalem Arabi».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مزايا تطبيق «اتكلم عربي»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، في بيانات صحفية سابقة لها.

كيفية تحميل تطبيق «اتكلم عربي»

يمكن تحميل تطبيق اتكلم عربي عن طريق جوجل بلاي، وكتابة اسم التطبيق «Etkalem Arabi».

مزايا تطبيق «اتكلم عربي»

1- يعد تطبيق «اتكلم عربي» أول تطبيق لتعليم اللغة العربية.

2- يضم تطبيق «اتكلم عربى» خريطة مصر، والتي تتضمن أبرز معالمها السياحية وعادات وتقاليد أهل مصر في شتى المحافظات.

3- كما يضم تطبيق «اتكلم عربي» المزيد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يستطيع الأطفال اجتيازها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم.

4- بالإضافة إلى العديد من القصص والحكايات الممتعة.

5- شملت المرحلة الأولى من تطبيق «اتكلم عربي» 20 حلقة متفاوتة المستوى، محتوى بسيط يتناسب مع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية.

6- كما شملت المرحلة الأولى من تطبيق «اتكلم عربي»، عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة.

7- بالإضافة إلى عقد أكثر من 15 معسكرا عبر الفيديو كونفرانس مع أبناء المصريين بالخارج في مختلف الدول للتحدث معهم وتشجيعهم على التحدث باللغة العربية من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية.

8- يتم العمل على المراحل التالية لاستهداف مراحل سنية أكبر.

9- تم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية للتعرف على معالم مصر.

10- يمتاز التطبيق ببيئة رسومية جذابة للأطفال الذين يستهدفهم.