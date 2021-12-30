«صحة الدقهلية» تستعد لـ«حياة كريمة» بملف كامل للوحدات ومراكز طب الأسرة

ناقشت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، الاستعدادات اللازمة للخطة المقبلة لمبادرة حياة كريمة، التي تبدأ في قرى المحافظة، مع بداية عام 2022، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بحضور مديري الإدارات الصحية والدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائي، والدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية والمهندسة شيماء صادق منسق حياة كريمة بالمحافظة.

جاء الاجتماع في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تنمية القرى والمدن من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والعمل على تحسين الخدمات الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية، في كل مكان.

تحديد احتياجات كل قرية وموقف أراضي أملاك الدولة

وبحسب بيان مديرية الصحة فقد ناقش الاجتماع مقاييس ومعايير الإنشاءات للوحدات الصحية، وكذلك تحديد احتياجات كل قرية، وموقف الأراضي أملاك الدولة بها، وذلك طبقا لخرائط التوزيع الجغرافي المرسلة من رئاسة مجلس الوزراء والتي تم على أساسها التخطيط الصحي مع الالتزام بنوع المنشأة من حيث كونها وحدة صحية أو مركز طب أسر، وذلك طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل لإمكانية استغلالها فيما يعود بالنفع والفائدة على مواطني محافظة الدقهلية.

«مكي»: تجهيز ملف كامل للوحدات ومراكز طب الأسرة

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خلال الاجتماع، على ضرورة استعداد كل إدارة صحية بالمراكز المزمع العمل بها بمبادرة حياة كريمة، وتجهيز ملف كامل للوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة، التي تتضمن، الحالة الإنشائية والمساحة الكلية لكل وحدة صحية، أو مركز طب أسرة، وكذلك عدد المنشآت المطابقة للمعايير مع الالتزام بأبعاد المساحات التي تم إرسالها من وزارة الصحة والتنسيق مع المحافظة لتوفير قطع الأراضي بالمساحات والأبعاد المطلوبة، وذلك قبل البدء في التنفيذ مع بداية العام الجديد.