الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام 2022.. أمطار تصل لسيول ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة على كل أنحاء البلاد، في أول أيام السنة الجديدة السبت الموافق 1 يناير 2022، إذا يتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، أثناء النهار.

حالة الطقس أول أيام العام الجديد

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلاً يكون شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية، مصحوبة بحبات البرد أحيانا، على مناطق من مدن القناة، وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، والطرق المؤدية إلى شمال الصعيد.

فيما تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد بوجود توقعات بنشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة، تكون شمالية غربية على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام السنة الجديدة

وحددت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية السبت المقبل الموافق 1 يناير 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.