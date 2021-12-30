الأرصاد تحذر المواطنين: تزايد الأمطار وسحب رعدية غدا.. «متطلعوش من بيوتكم»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية استكمالا لما حدث اليوم، الذي شهد سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية استمرت لمدة ساعات، كما سقطت أمطار متوسطة على مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إذ يشهد يوم الجمعة تزايد الأمطار وظهور سحب رعدية، ناصحًا المواطنين بعدم الخروج من المنزل.

شاهين: زيادة حدة أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من المنتظر خلال الساعات المقبلة أن تزيد كميات الأمطار وأماكنها لتكون بين متوسطة وغزيرة يوم الجمعة على معظم محافظات شمال البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة التي تتراوح من 15 لـ16 درجة مئوية على شمال البلاد خلال فترات النهار، ويصاحبها في فترات الليل درجات حرارة ما بين 8 لـ9 درجات مئوية.

وأوضح أن ارتفاع سرعة الرياح سيؤدى إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط ما بين 2.5 لـ3 أمتار، كما أن تساقط الأمطار سيصاحبه بعض السحب الرعدية على مناطق متفرقه من شمال البلاد، وسقوط الأمطار قد يكون يصاحبه كذلك بعض حبات البرد والثلج على بعض من محافظات الجمهورية.

حبات برد على السواحل الشمالية والوجه البحري حتى شمال الصعيد

وتابع: «السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد هيشهدوا تساقط لحبات البرد، وده لأن فيه انخفاض في درجات الحرارة وبشكل كبير خلال الفترة الحالية».

وأكد أنه يجب الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه، نظرا لانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، «الموضوع هيختلف من محافظة لأخرى، وعلى المواطنين أثناء الوجود خارج المنزل أن يرتدوا الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء».