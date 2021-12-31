أكاديمي إنجليزي يشرح كيف قلبت مبادرة مصر التفاوض بعد العدوان الثلاثي

عرضت قناة dmc فيلما وثائقيا بعنوان «العدوان الثلاثي» الجزء الثاني والذي ذكر أن بذور الحرب تم زراعتها ضد مصر، واندفع محمود فوزي وزير الخارجية المصري عام 1956 كمايسترو يعرف جيدا في أي جزء من المعزوفة ستعلو الآلات الحادة وفي أي توقيت سيدق الطبول.

تعليق أكاديمي على كلمة مصر

وأوضح الفيلم المذاع مساء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية ذهب إلى الأمم المتحدة مباغتا الجميع، وقد علق الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة بيرمنجهام، ذاكرا أن فوزي كان شديد البراعة في عرض القضية مستخدما المنهج البراجماتي، موضحا أن مصر لديها موقف محدد، وأن مصر أخذت ما هو داخل أراضيها في المقام الأول، مؤكدا أن مصر أخذت قناة السويس وستعوض الشركة ولا بد أن تحقق مصر الفوز في المستقبل وأصبح بدلا من الشروط التي ستمليها بريطانيا وفرنسا كان فوزي هو الذي أخذ المبادرة.

كلمة مندوب مصر

وأشار الفيلم إلى أن فوزي قال في مقر الأمم المتحدة: «صرحت بالإنابة عن حكومتي بأنها ستكون جاهزة لدفع تعويضات لحاملي أسهم شركة شركة القناة السويس السابقة، أما الجزء الثاني من مسودة القرار البريطاني الفرنسي فمن شأنه أن يأتي بالنقيض يقذف بقناة السويس بعنف نحو الفوضى وأتمنى ألا يتبنى المجلس الجزء الثاني من مسودة القرار البريطاني الفرنسي».

كلمة مندوب الولايات المتحدة

من جهته، ذكر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية: «أنا على ثقة من إننا جميعا سعداء بسماع التصريح الذى أدلى به وزير خارجية مصر في وقت سابق اليوم، فالمبادئ التي اتفقنا عليها من واقعية ومتماسكة، حيث إنها ستستمح لهذا المجلس وللعالم أن يحكم على المقترحات والأفعال المستقبلية للأطراف المعنية، وأنا أرى هذا الجزء من القرار يلقى القبول الكامل والحار منا، وإن هذا المجال يدرس تماما استعداد مصر للتفاوض من أجل تسوية سلمية ومرضية ومناسبة لمسألة قناة السويس بأكملها»، فيما أوضح اللواء أركان حرب، أحمد كامل، اللواء المتقاعد، أن الأمم المتحدة اتفقت على تنفيذ القرار وعمل محادثات في 29 أكتوبر.