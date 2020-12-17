مصرع مُسن إثر حريق دفاية كهربائية بغرفته في بني سويف

لقي مسن مصرعه حرقا بسبب دفاية كهربائية، بعد أن غالبه النعاس، خلال محاولته تدفئة المنزل، واشتعل السرير به بسبب الماس الكهربائي، وفشلت أسرته في إنقاذه من الحريق، ونقل إلى مستشفى اهناسيا بمحافظة بني سويف، محروقا، وصرحت النيابة العامة بدفن جثته.

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ باشتعال النيران في منزل ومصرع مُسن، بمركز إهناسيا غرب المحافظة.

وتبين من تحريات المقدم أحمد بهجت، رئيس مباحث مركز إهناسيا، أن المتوفى يدعى «محمد. ق»، 73 عاما بالمعاش، وجرى نقله إلى مستشفى اهناسيا جثة هامدة، متأثرا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

كما تبين من تحريات المقدم أحمد بهجت، أنه بسبب الطقس البارد أقدم المتوفى على إشعال دفاية كهربائية في الطابق الأول الذي يسكن به، وغالبه النعاس، وفجأة اشتعلت الدفاية بسبب ماس كهربائي، والتهمت النيران السرير الذي ينام عليه، وامتدت النيران لملابسه وأحرقته، وفشلت أسرته التي تسكن في الطابق الثاني في إنقاذه، ونقل إلى المستشفى جثة هامدة، ونفت أسرته الشبهة الجنائية.

وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تفحم كامل بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر محضرا بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثته.