أنغام: 70 جنيها أول راتب تقاضيته.. وسأعتزل إذا لم أحافظ على قوة صوتي

حلت المطربة أنغام، ضيفة على الدمية الشهيرة، فاهيتا، في حلقة الخميس، من برنامج «أبلة فاهيتا»، على قناة ON، مشيرةً إلى أن أول أجر حصلت عليه من الإذاعة المصرية بعدما أصبحت مطربة معتمدة، وكان المبلغ 70 جنيها، وأنها ستعتزل في حالة واحدة، وهي أن صوتها لا يحافظ على قوته.

وأجابت المطربة، عن أسئلة سريعة، كشفت من خلالها بعض المعلومات عن حياتها الشخصية، وقالت إن اسمها هو أنغام محمد علي سليمان، ولا تربطها صلة قرابة بالفنان جمال سليمان، مشيرةً إلى أن اسم الدلع غير المفضل بالنسبة لها «نغنوغة»، لتسخر منها أبلة فاهيتا: «اسمك مش مساعد يبقى في اسم دلع».

اسم الدلع المفضل

ولفتت، إلى أن اسم الدلع المفضل لها «نغُّومة»، كما أن أصحابها وأهلها ينادونها بـ«نونو»، موضحةً أنها وُلدت في 19 يناير عام 1972، وأن طولها الحقيقي 161 سم، كما تزن 60 كجم.

وعن حالتها الاجتماعية، أكدت أنها ليست متزوجة ولا تبحث عن حب جديد، وأضافت ممازحة: «لست متزوجة وكتبت تعهد ووصية إني لا أبحث».

مستواها الدراسي

وأردفت، أنها لم تكن تحب مادتي الحساب والعلوم، لترد عليها أبلة فاهيتا: «بعد كل الحفلات والأملاك والأطيان أكيد اضطريتي ترجعي في الحساب»، وسخرت منها أنغام قائلةً: «مش شاطرة خالص، مبعدش».

أغنية الطفولة

وعن أغنيتها المفضلة في مرحلة الطفولة، قالت: «أحب أغنية سوسة كف عروسة، للفنانة عفاف راضي»، كما غنّتها على الهواء، وسط إعجاب أبلة فاهيتا والحضور.