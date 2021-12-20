تعطيل الدراسة بجميع مدارس الدقهلية اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية، على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعطيل الدراسة اليوم الاثنين، بجميع مراحل التعليم دون الجامعي، حرصا على صحة الطلاب، خاصة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

هطول أمطار على الدقهلية ورفع درجة الإستعداد القصوى

وهطلت أمطار متوسطة على مدن ومراكز محافظة الدقهلية مساء الأحد، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقررت محافظة الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفورى مع أية مستجدات، ومتابعة تطهير بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، والتأكد من جاهزية معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات للتعامل الفوري مع أية طوارئ.

التنسيق بين الأجهزة التنفيذية

وجرى تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق الكامل والفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة، والتنسيق أولا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وإخطارها بأية معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها، والتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية، والتأكد من عزلها حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات بجانب توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه في المناطق الأكثر غزارة في تراكمات مياه الأمطار.

وأضحت المحافظة على تعاون كل الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار، والتي تشمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة كهرباء شمال الدلتا، والمراكز والمدن والأحياء، وغرفة العمليات بالمحافظة، وإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الأمطار، وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الدقهلية.

يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تقلبات الطقس، وتحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، وفى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

يذكر أن 10 محافظات أعلنت عن تعطيل الدراسة بها الاثنين مثل: «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح – البحيرة – القليوبية – المنوفية – دمياط - كفر الشيخ»، وجاءت الدقهلية لتكون المحافظة العاشرة .