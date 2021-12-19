انتظام حركة القطارات بالإسكندرية ومطروح رغم سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، صباح اليوم، رغم سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد خلال هذه الساعات، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع سائقي القطارات بتخفيض السرعات، تزامنا مع التقلبات الجوية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة تشغيل القطارات.

حركة القطارات منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، على جميع خطوط السكك الحديدية، رغم سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية ومطروح، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي معوقات أو أزمات تؤثر على حركة التشغيل، مضيفا أن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها في بعض المحافظات.

السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن هناك تعليمات مشددة لجميع سائقي القطارات بتخفيض السرعات تزامنا مع سوء الأحوال الجوية، بسبب الرؤية، وعدم وقوع حدوث للقطارات، مشيرا إلى أن الهيئة لم ولن تعلق حركة القطارات، بسبب الأمطار والسيول حال حدوثهما، موضحا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد، تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

تعقيم القطارات بشكل دوري لمواجهة أوميكرون

وأوضح المصدر، أن الهيئة تنفذ إجراءات صارمة ومشددة في المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، منوها إلى أن هناك تعليمات مشددة بتعقيم القطارات العاملة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، لمواجهة أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وضمان انتظام حركة مسير القطارات، مؤكدا على أن هناك تعليمات مشددة بعدم السماح لأي راكب بدخول المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، لمنع تعرض أي راكب لغرامة المخالفة والبالغة 50 جنيها.