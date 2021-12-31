حرائق غابات في كولورادو الأمريكية ودرجات الحرارة تحت الصفر (صور)

وسط طقس الشتاء شديد البرودة، اشتعلت حرائق غابات في حوالي 580 منزلا في ولاية كولورادو الأمريكية، ودفعت الرياح الشتوية الشديدة النيران خارج مدينة دنفر بالولاية الأمريكية ما أجبر السلطات إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان، وتأتي الحرائق الغابات المشتعلة مع تسجيل درجات الحرارة في كولورادو من 3 درجات مئوية نهارا و7 درجات تحت الصفر مساء.

وبسبب اشتداد الحرائق صدرت أوامر بإخلاء مدينة لويزفيل، التي يقطنها حوالي 21 ألف شخص، ومدينة سوبيريور، التي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة، وتقع المدن المجاورة على بعد حوالي 32 كيلومترًا شمال غرب دنفر في منطقة مليئة بالتقسيمات الفرعية تحيط بها مراكز التسوق والحدائق والمدارس، والمنطقة تقع على سفوح جبلية.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية بأن عملية إجلاء السكان جرت بهدوء وبشكل منظم إلى حد ما، لكن الشوارع المتعرجة في الضواحي سرعان ما أصبحت مسدودة بسبب تدفق الناس للخروج، وسط موجة الطقس السيء، ودرجات الحرارة شديدة البرودة.

حريقان بينهما نصف ساعة يشعلان مدن كولورادو الأمريكية

وقال قائد شرطة مقاطعة بولدر جو بيلي، إنه جرى الإبلاغ عن حريقين، الحريق الأول اندلع قبل الساعة 10:30 صباحا بقليل و«تم التعامل معه بسرعة كبيرة والسيطرة عليه في وقت لاحق من اليوم ويتم مراقبته حاليًا»، موضحا أن الحريق الأول لم يتسبب في فقدان أي مباني.

وأكد بيلي أن حريق غابات ثان، تم الإبلاغ عنه بعد الساعة 11 صباحًا بقليل، «انتشر وامتد بسرعة شرقًا»، مشيرا إلى أن الحريق الثاني امتد على مسافة 6.5 كيلومترات مربعة، وقد غطى أجزاء من سماء المنطقة بدخان برتقالي.

ويعتمد نشاط الحرائق، التي تشتعل بشكل غير معتاد في وقت متأخر من فصل الشتاء، على كيفية تصرف الرياح بين عشية وضحاها ويمكن أن تحدد متى تكون الأطقم قادرة على الدخول والبدء في تقييم الأضرار والبحث عن أي ضحايا.

قائد الشرطة: لا يمكننا مواجهة الحرائق وجهاً لوجه

وأقر قائد شرطة مقاطعة بولدر جو بيلي، بأنه قد تكون هناك العديد من الإصابات والوفيات المحتملة بسبب كثافة الحرائق التي اجتاحت المنطقة بسرعة حيث وصلت سرعة الرياح إلى 169 كيلومترا في ساعة، مضيفا هذا النوع من الحرائق «لا يمكننا مواجهته وجهاً لوجه».