وزير النقل: كنت أحلم بالتعاقد على 200 عربة قطار.. والرئيس وجّه بـ1000

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّه كان يحلم بالتعاقد على 200 عربة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بأن تتعاقد السكة الحديد على 1000 عربة مع مصنع سيماف، متابعا: «نستهدف الوصول إلى 1250 جرارا، و4817 عربة، و11 ألف قطار بضائع، عدا القطار السريع».

تاريخ السكة الحديد

وشرح الوزير، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، تاريخ السكة الحديد، قائلا إنّ العام 1851 شهد إنشاء أول خط سكة حديد في مصر لخدمة 4 ملايين نسمة، وانتهى العمل بخط (القاهرة - الإسكندرية) بطول 200 كم عام 1854، حين كان التعداد السكاني 4.2 مليون نسمة، وانتهى العمل بخط (القاهرة - السويس) بطول 140 كم عام 1858م، لـ4.6 مليون نسمة.

وأضاف وزير النقل، أنّ عمليات إنشاء السكك الحديدية توالت حتى ثورة يوليو 1952، وكان تعداد سكان مصر آنذاك 20 مليون نسمة، بواقع 4640 كم إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر، وفي العام 2010 بلغ التعداد السكاني في مصر 80 مليون نسمة بـ9500 كم، وكانت الزيادة في أطوال السكك الحديدية لا تتناسب مع عدد السكان.

القطار الكهربائي السريع

وتابع: «انخفضت معدلات الأمان والسلامة، وفي عام 2021 كان التعداد السكاني في مصر 102 مليون نسمة بـ10 آلاف كم سكك حديدية، وفي العامين الماضيين أنشأنا 500 كم، وجار العمل لرفع الخطوط القديمة، ولدينا خطة لعام 2024، بأن يبلغ التعداد السكاني 108 ملايين نسمة بأطوال سكك حديدية قدرها 13100 كم، بسبب دخول ازدواجات للخطوط الحالية، إضافة إلى خطوط جديدة، وفي العام 2030 سيقدر التعداد السكاني في مصر بـ120 مليون نسمة، سيكون لدينا 15 ألف كم، إضافة إلى القطار الكهربائي السريع».

وواصل: «بالنسبة للوحدات المتحركة، ففي عام 1854م كان هناك 27 جرارا بخاريا، و111 عربة ركاب و114 عربة نقل بضائع، وفي عام 2021 أصبح لدينا 887 جرارا، وحصلنا على 110 جدد في العام الماضي فقط، وبدأنا رفع كفاءة الجرارات القديمة، وتخريد جرارات أخرى، وفي عام 2024 سيكون لدينا 1050 جرارا، وتعاقدنا على 150 جرارا، إضافة 4317 عربة و9343 عربة بضاعة».