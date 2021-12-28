وزير النقل: اليوم نعلن انتهاء عصر تشغيل القطارات القديمة

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تواصل عملها الجاد لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن تطوير السكة الحديد، سيعمل على تقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، مضيفا أن القطارات تقل يوميا ما يقرب من 1.1 مليون راكب.

وزير النقل: اليوم آخر تشغيل عربة قطار قديمة على السكة الحديد

وأكد الوزير، في تصريحات لـ «الوطن»، انتهاء عصر تشغيل القطارات القديمة على قضبان السكة الحديد، منوها إلى أنه بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، سيتم رفع آخر عربة قديمة من على القضبان، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث نظم الاتصالات ونظم الإشارات ونظم وحدة التحكم المركزي، للعمل على تقليل حوادث القطارات، وانتهاء تأخيرات القطارات.

حوادث القطارات ستقل تدريجيا تزامنا مع تنفيذ خطة التطوير

وأوضح وزير النقل، أن حوادث القطارات ستقل تدريجيا تزامنا مع تنفيذ خطة تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، مؤكدا أن الوزارة تنفذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات.

100 جنيه غرامة استقلال القطارات الـTOP VIP بدون تذكرة

يذكر أن هيئة السكة الحديد حددت أسعار غرامات «التزويغ» من دفع قيمة تذكرة القطارات، والتى سيتم تطبيقها بحزم على جموع الركاب المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، بداية من 1 يناير 2022، خاصة مع تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات، مطالبة جموع الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة، حتى يتمكن من الخروج من محطة الوصول، وجاءت غرامات الهيئة على النحو التالي:

1- 100 جنيه غرامة استقلال القطارات الـTOP VIP بدون تذكرة.

2- 50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية بدون تذكرة.

3- 40 جنيها غرامة استقلال القطارات الـVIP.

4- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة الفرنساوي والإسباني بدون تذكرة.

5- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المحسنة «تحيا مصر» بدون تذكرة.

6- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المميزة بدون تذكرة.

7- 20 جنيها غرامة استقلال القطارات المطورة بدون تذكرة.

8- 15 جنيها غرامة استقلال قطارات الضواحي بدون تذكرة.